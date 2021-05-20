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Жизнь

Алтайский завод не может доказать, что их тракторы делают в России

Алтайский тракторный завод «Гранд» пытается доказать, что их тракторы сделаны в России. С весны 2020 года тракторы не могут включить в реестр российской промышленной продукции, из-за чего становятся невозможным поставки по госконтрактам.

Тракторы завода "Гранд".
Тракторы завода "Гранд".
vesti22.tv

Директор «Гранда» Владимир Назаров объяснил «Вестям», что попасть в реестр российских производителей можно после того, как соответствующий акт экспертизы выдаст торгово-промышленная палата.

В Алтайскую ТПП он предоставил всю необходимую документацию — каждую деталь подтверждали сертификатом. Металл для производства техники поставляется с Урала, двигатели ярославские. В машине нет ни одной импортной комплектующей.

Всякий раз у экспертов возникали новые требования устранить недочеты, а в январе ТПП якобы аннулировала акт экспертизы, который был выдан месяцем ранее.

«Что не понравилось ТПП последнее, мы меняли конструкторскую документацию, вплоть до смены мест слов, между собой слова нужно было поменять, и все. Но надо заменить так, как они сказали. Бюрократия конкретная», — возмущается коммерческий директор завода Елена Назарова.

Тогда предприниматели перешли к активным действиям и «прокатили» технику по улицам Барнаула, предварительно оклеив ее надписями «Мы сделаны в России».

«Привезли ее к нашей родимой торгово-промышленной палате, чтобы она наконец-то увидела, что она сделана в России, в городе Барнауле, Алтайском крае, Российской Федерации. А то в течение 9 месяцев они не могут никак разглядеть, до Трактовой доехать, видно, долго», — комментирует Назаров.

Уже два месяца из-за сложившейся ситуации из цехов не вышло ни одной машины. Из 120 сотрудников на заводе сегодня остались два десятка.

«Не то что крик души. А обидно, наверное. Обидно за то, что у нас не стало настолько крупных предприятий. А тут что-то пытаешься сделать — пытаются развалить и последнее», — заключил директор предприятия.

Кстати, барнаульские тракторы покупает Куба и Северная Африка, а в России на этих машинах тушили лесные пожары в Красноярском крае, строили крупнейшие газопроводы.

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