7 июня
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Жизнь
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Алтайский журналист стал призером конкурса «Ростелекома»

«Ростелеком» в Сибири подвел итоги регионального этапа X конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Одним из финалистов конкурса стала алтайский журналист Татьяна Кузнецова.

Алтайский журналист стал призером конкурса «Ростелекома».
Алтайский журналист стал призером конкурса «Ростелекома».
ПАО "Ростелеком"

Специальный корреспондент «Российской газеты» по Алтайскому краю Татьяна Кузнецова вошла в тройку сильнейших в номинации «Печатная пресса» с материалом «Поставили на цифру», в котором речь идет о цифровом приложении «Мобильная пасека».

«В 2019 году в Алтайском крае случилась массовая гибель пчел, пострадало много фермеров, и у меня по этому поводу вышло несколько публикаций. Когда потом ученые совместно с IT-специалистами придумали и внедрили систему электронного уведомления пасечников о предстоящих обработках почвы, я написала на эту тему еще три материала. Чтобы посмотреть, как работает цифровой сервис, во время отпуска в Белокурихе, побывала на местной пасеке. Одну из моих работ в итоге и отметили жюри конкурса» — рассказала Татьяна Кузнецова.


Татьяна Кузнецова трудится в алтайской журналистике 27 лет, 15 из которых — спецкором «Российской газеты» в Барнауле. Начинала с корреспондента, а затем —выпускающего редактора в ИА «Банкфакс». После чего был опыт работы в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому крае и ведомственной газете «Мытный двор». В середине нулевых она была журналистом и выпускающим редактором в ИА «Амител». В «Российской газете» Татьяна Кузнецова специализируется на материалах по экономике, пишет публикации, направленные на защиту интересов граждан, решение социальных и жилищно-коммунальных проблем в регионе.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк:

«Чтобы писать о развитии телекоммуникаций и IT, нужно хорошо разбираться в технологиях. Мы всегда приветствуем журналистов, которые профессионально и грамотно подходят к этой теме. Татьяна Кузнецова — одна из таких. Она часто пишет про инновации, цифровые проекты и о применении IT в бизнесе. Поздравляю ее с победой в сибирском этапе конкурсе и желаю дальнейших профессиональных успехов».

Алтайский журналист стал призером конкурса «Ростелекома».
Алтайский журналист стал призером конкурса «Ростелекома».
ПАО «Ростелеком»

В этом году сибирские журналисты представили на суд жюри 162 работы. Стратегическим партнером конкурса выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России). Информационную поддержку на уровне региона оказали ИД «Алтапресс» и портал «Толк» (СМГ). Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, поедут в Москву на федеральный финал конкурса, который состоится 10 июня. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

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