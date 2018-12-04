Алтайское агентство вошло в руководящий состав Российской ассоциации

29 ноября 2018 года на площадке Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ) состоялось ежегодное отчётное-перевыборное собрание. По итогам заседания был утверждён состав руководящего органа РАМУ (далее Совет), в который впервые вошло региональное агентство. Первым представителем регионов в Совете РАМУ стало агентство из Алтайского края.

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг уже 17 лет является гарантом качества маркетинговых услуг на российском рынке. Организация регулирует ценообразование на рынке рекламы, занимается разработкой и внедрением в практику отраслевых стандартов профессиональной деятельности, контролирует качество предоставляемых услуг. На базе РАМУ действует Региональный Комитет, который создан для регулирования взаимоотношений между московскими агентствами и клиентами и региональными агентствами.

29 ноября 2018 года в Москве состоялось ежегодное отчётное-перевыборное собрание членов РАМУ, на котором подвели итоги прошлого года, обсудили планы предстоящей деятельности и избрали состав Совета РАМУ на 2019 год. В Совет РАМУ впервые вошло региональное агентство. Им стало агентство маркетинговых коммуникаций из Алтайского края. Ранее директор барнаульского агентства первой из представителей региональных агентств вошла в состав Регионального Комитета. А на последнем заседании её приняли в Совет РАМУ в должности сопредседателя Регионального Комитета. Теперь она будет представлять интересы региональных агентств и нести знания лидеров рынка в регион наравне с такими агентствами как: ICON, SCG, Beetl, Action, E: MG, Ark Group, Seven и многими другими.

Ежегодное отчётное-перевыборное собрание. Источник: АМК «Promo Republic»

Ксения Польгерт,

директор АМК Promo Republic:

Ксения Польгерт. Источник: АМК «Promo Republic» Алтайский край активно развивается во многих отраслях бизнеса и рекламный рынок не исключение. В Барнауле есть сильные игроки рынка рекламы и маркетинга — это АМК «Promo Republic», BTL агентство «Пионер», PR-агентство «Домино» и другие. В Москве, если агентство член РАМУ, оно соответствует всем заявленным стандартам, и у него есть приоритет в глазах клиента. А вот местные производители ещё не знают, на что именно нужно обратить внимание при выборе агентства-подрядчика. Сейчас многие агентства берут демпингом, а сами потом не могут дать соответствующее качество — это бьет и по имиджу нашей отрасли, и по кошельку местных производителей. Если мы сможем популяризовать РАМУ в нашем регионе, распространить и укрепить идеи и стандарты ассоциации, будет хорошо и местным производителям, потому что они будут получать качественную услугу. А агентства будут постоянно и своевременно перенимать опыт и становиться более сильными. Я надеюсь, что мы совместными с РАМУ усилиями поднимем региональный уровень реализации проектов, сделаем его цивилизованным, конкурентным и профессиональным. И я очень рада, что именно агентству из Алтайского края выпала честь быть первым региональным агентством, которому доверили принимать непосредственное участие в решении этих важных вопросов.

Справка

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) основана в 2001 году. На сегодняшний день объединяет около 100 столичных и региональных агентств, специализирующихся на: потребительский, торговый, событийный, спортивный и Digital маркетинг и маркетинговые исследования. Миссия РАМУ — защита интересов индустрии маркетинговых услуг и ее развитие.

АМК Promo Republic входит в состав РАМУ с 2016 года. Работает на российском рынке маркетинговых услуг с 2011 года. Основные направление деятельности: потребительский, торговый и событийный маркетинг, маркетинговые исследования, прямой маркетинг, наружная и внутренняя реклама. За 7 лет работы реализовано более 7000 проектов в 21 городе России.