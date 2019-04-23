Минприроды не собирается ограничивать доступ в леса Алтайского края из-за пожаров

Власти Алтайского края не собираются ограничивать вход в лес на майские праздники. В краевом минприроды решили усилить профилактическую и информационную работу по противопожарной безопасности и предупреждению развития лесных пожаров.

Несмотря на раннее и сложное начало пожароопасного сезона, краевое минприроды не планирует ограничивать жителям вход в лес. Как пояснили altapress.ru в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, локальные ограничения могут вводить местные власти.

По данным МЧС на 23 апреля, высокий (4-й) класс пожарной опасности зафиксирован на территории Заринского и Тальменского районов.

Если все-таки придется вводить ограничения, то на въездах в лесные массивы будут организованы пропускные пункты, а в лес по-прежнему будут обходить дежурные патрули.

Несмотря на отсутствие общекраевого запрета, спасатели предупреждают, что безответственное отношение к огню может обернуться трагедией. Только 22 апреля в крае произошло 97 пожаров — горела трава.

По оперативным данным региональной диспетчерской службы минприроды, за прошедшие сутки пострадало два лесных участка — в Баевском (Каменский район) и Ларичихинском (Тальменский район) лесничествах. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности местного населения.

Что запрещено делать в лесах

разводить костры;

бросать горящие спички , окурки и горячую золу из курительных трубок , стекло ( стеклянные бутылки , банки и др.);

окурки и горячую золу из курительных трубок стекло стеклянные бутылки банки и др.); оставлять промасленные или пропитанные бензином , керосином или иными горючими веществами материалы ( бумагу , ткань , паклю , вату и др.);

керосином или иными горючими веществами материалы бумагу ткань паклю вату и др.); заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя , использовать машины с неисправной системой питания двигателя , а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин , заправляемых горючим;

использовать машины с неисправной системой питания двигателя а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин заправляемых горючим; засорять леса бытовыми , строительными , промышленными и иными отходами и мусором;

строительными промышленными и иными отходами и мусором; сжигать мусор , вывозимый из населенных пунктов;

вывозимый из населенных пунктов; выжигать травы на земельных участках , непосредственно примыкающих к лесам.

По оперативным данным региональной диспетчерской службы краевого минприроды, с 5 апреля на землях лесного фонда произошел 21 пожар, от огня пострадало 40,59 га.