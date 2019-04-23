Минприроды не собирается ограничивать доступ в леса Алтайского края из-за пожаров

Несмотря на раннее и сложное начало пожароопасного сезона, краевое минприроды не планирует ограничивать жителям вход в лес. Как пояснили altapress.ru в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, локальные ограничения могут вводить местные власти.
По данным МЧС на 23 апреля, высокий (4-й) класс пожарной опасности зафиксирован на территории Заринского и Тальменского районов.
Если все-таки придется вводить ограничения, то на въездах в лесные массивы будут организованы пропускные пункты, а в лес по-прежнему будут обходить дежурные патрули.
Несмотря на отсутствие общекраевого запрета, спасатели предупреждают, что безответственное отношение к огню может обернуться трагедией. Только 22 апреля в крае произошло 97 пожаров — горела трава.
По оперативным данным региональной диспетчерской службы минприроды, за прошедшие сутки пострадало два лесных участка — в Баевском (Каменский район) и Ларичихинском (Тальменский район) лесничествах. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности местного населения.
Что запрещено делать в лесах
- разводить костры;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
- сжигать мусор, вывозимый из населенных пунктов;
- выжигать травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.
По оперативным данным региональной диспетчерской службы краевого минприроды, с 5 апреля на землях лесного фонда произошел 21 пожар, от огня пострадало 40,59 га.