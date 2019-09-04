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Жизнь

Алтайское минприроды объяснило подозрительные вырубки леса в одном из районов

Пресс-секретарь минприроды Алтайского края Эльвира Успек рассказала, откуда в Косихинском районе появились горы срубленных сосен. В ведомстве таким образом отреагировали на тревожные сообщения жителей региона в соцсетях.

Срубленные сосны в Косихинском районе.
Срубленные сосны в Косихинском районе.
Barnaul22

У села Каркавино рядом с трассой, по словам Успек, находится временная площадка размещения заготовленного леса. «Никто не прячет эту древесину, потому что заготовлена она законно», — подчеркивает она.

Спелую и перестойную дервесину рубит «Косихинский лесхоз» на основании договора аренды лесного участка. Древесина собрана с нескольких кварталов, а не «вырезана» с одного участка сплошняком, подчеркивает пресс-секретарь.

«Причина такого открытого складирования — спад спроса на мягколиственную древесину. Поэтому образовался запас в 200 кубометров. Ситуация носит временный характер и обусловлена объективными причинами», — добавила Эльвира Успек.

Срубленные сосны в Косихинском районе.
Срубленные сосны в Косихинском районе.
Barnaul22

В будущем минприроды планирует публиковать данные об объемах рубок, лесовосстановления и породах деревьев в специальном разделе офсайта ведомства.

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