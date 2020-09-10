Алтайское минприроды собирается судиться с «Алеусским лесом» за неосновательное обогащение

Отмечается, что еще неделю назад была надежда на мирное урегулирование конфликта. Но вместо этого был подан новый судебный иск. С дочернего предприятия холдинга власти требуют 20 млн рублей за неосновательное обогащение.
Данные о сокращении 154 сотрудников «дочки» лесного холдинга уже поступили в краевой центр занятости населения.
Для райцентра Панкрушиха предприятие «Алеусский лес» выступает в качестве градообразующего. Оно давало работу населению и помогало в благоустройстве села. Власти муниципалитета всерьез встревожены сложившейся ситуацией.
Кроме того, банкротство «Алеусского леса» вызовет нехватку сырья для двух крупных лесоперерабатывающих предприятий — Каменского ЛДК и «Содружества». На этих производствах занято более тысячи человек. И в холдинге опасаются, не продолжатся ли массовые сокращения.
Пока руководство «Алтайлеса» готовит обращения к губернатору, сотрудники «Алеусского леса» ожидают первых сокращений. Предположительно, они начнутся уже в ноябре.