Алтайское минприроды собирается судиться с «Алеусским лесом» за неосновательное обогащение

Министерство природных ресурсов Алтайского края намерено судиться с «Алеусским лесом» — «дочкой» холдинга «Алтайлес». Как сообщают «Вести.Алтай», конфликт разгорелся после того, как краевое ведомство расторгло договоры аренды лесных участков с «дочками» компании. Девять лет назад министерство разрешило им вести деятельность на арендованных участках, а в этом году признало это незаконным.