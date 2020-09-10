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Жизнь

Алтайское минприроды собирается судиться с «Алеусским лесом» за неосновательное обогащение

Министерство природных ресурсов Алтайского края намерено судиться с «Алеусским лесом» — «дочкой» холдинга «Алтайлес». Как сообщают «Вести.Алтай», конфликт разгорелся после того, как краевое ведомство расторгло договоры аренды лесных участков с «дочками» компании. Девять лет назад министерство разрешило им вести деятельность на арендованных участках, а в этом году признало это незаконным.

Сосновый лес. Дрова.
Сосновый лес. Дрова.
Анна Зайкова.

Отмечается, что еще неделю назад была надежда на мирное урегулирование конфликта. Но вместо этого был подан новый судебный иск. С дочернего предприятия холдинга власти требуют 20 млн рублей за неосновательное обогащение.

Данные о сокращении 154 сотрудников «дочки» лесного холдинга уже поступили в краевой центр занятости населения.

Для райцентра Панкрушиха предприятие «Алеусский лес» выступает в качестве градообразующего. Оно давало работу населению и помогало в благоустройстве села. Власти муниципалитета всерьез встревожены сложившейся ситуацией.

Кроме того, банкротство «Алеусского леса» вызовет нехватку сырья для двух крупных лесоперерабатывающих предприятий — Каменского ЛДК и «Содружества». На этих производствах занято более тысячи человек. И в холдинге опасаются, не продолжатся ли массовые сокращения.

Пока руководство «Алтайлеса» готовит обращения к губернатору, сотрудники «Алеусского леса» ожидают первых сокращений. Предположительно, они начнутся уже в ноябре.

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