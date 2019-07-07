Алтайское минприроды советует любителям сходить на медведя поторопиться

Заявления принимают по адресу: улица Чкалова, 230, кабинет 105, в будни с 8 до 17 часов, обед с 13 часов до 13 часов 48 минут. Разрешения также выдают районные специалисты министерства, адреса которых можно найти на сайте ведомства.
Подать заявление на предоставление госуслуги можно через единый порта госуслуг. Порядок и сроки рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов и выдача документов производится в соответствии с административным регламентом.
Охота на бурого медведя в Алтайском крае разрешена с 1 августа до 30 ноября в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Красногорского и Курьинского районов, сообщают в минприроды региона.