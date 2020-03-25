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Жизнь

Алтайский завод 12 лет не платил сотруднику зарплату

Одному из сотрудников руководящего звена Рубцовского литейного комплекса ЛДВ 12 лет не выплачивали зарплату, сообщает портал «вРубцовске.ру».

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0

Сам сотрудник рассказал журналистам, что последней каплей стало уведомление о его сокращении с занимаемой должности. Это мотивировали тем, что данную штатную единицу на предприятии решено упразднить, из-за «отсутствия необходимости в услугах указанного специалиста».

Другой должности бывшему сотруднику на предприятии не предложили.

Перед сокращением работнику все же выплатили деньги, но не за 12 лет, а только за пять. Выплату подтвердил руководитель предприятия. Он также заявил, что был сделан полный расчет.

«Что же касается мотивов сокращения сотрудника, то, по его мнению, это произошло сразу после того, как он потребовал от руководства завода, чтобы всем сотрудникам предприятия в течение трех лет на 100% поднять заработную плату», — сообщает издание.

Также журналисты узнали, что правоохранительные органы изъяли всю бухгалтерскую документацию, а руководству грозит серьезное наказание.

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