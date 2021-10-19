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Жизнь

Алтайское Росимущество подарило кузбасскому городу самолет

Управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай передало в собственность Кисилевска Кемеровской области воздушное судно, сообщает пресс-служба ведомства.

Як-52 1982 года выпуска.
Як-52 1982 года выпуска.
tu22.rosim.ru

Учебно-тренировочный самолет Як-52 1982 года выпуска теперь займет место в сквере «Мужеству посвящается» и позволит увековечить память летчика — героя Советского Союза Ивана Черных, призванного на Великую Отечественную Войну из Киселевска.

«Воздушное судно заняло свое место среди образцов военной техники, таких как БМП-1, МТЛБ-КШ, макет БМ-13 „Катюша“ на Аллее воинской славы, созданной в память о событиях Великой отечественной войны», — отметили в Росимуществе.

В Киселевск самолет доставили перед Днем шахтера, собрали, покрасили и заменили некоторые детали.

Длина крыльев составляет 9,5 м, а весит макет более 1000 кг, рассказывал в соцсетях глава города Максим Шкарабейников.

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