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Жизнь

Алтайское село может подтопить из-за разлива реки

По данным синоптиков, 2 мая в Алтайском крае поднимется уровень воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района. Из-за этого возможно подтопление прибрежных территорий, предупреждает ГУ МЧС по региону.

На реке Песчаная.
На реке Песчаная.
altai-krai.sledcom.ru

МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить здоровье и имущество.

  • Изучите и запомните границы возможных зон затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в зоне непосредственной близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним.
  • При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению: отключите газ, электричество и воду, ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак, закройте окна и двери или даже забейте их досками, дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, перенесите в закрытое помещение, из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды.
  • При эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов. Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать.

1 мая в Алтайском крае паводковые воды пришли на 171 приусадебный участок, подтопило 15 жилых домов.

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