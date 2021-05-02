Алтайское село может подтопить из-за разлива реки

МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить здоровье и имущество.
- Изучите и запомните границы возможных зон затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в зоне непосредственной близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним.
- При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению: отключите газ, электричество и воду, ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак, закройте окна и двери или даже забейте их досками, дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, перенесите в закрытое помещение, из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды.
- При эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов. Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать.
1 мая в Алтайском крае паводковые воды пришли на 171 приусадебный участок, подтопило 15 жилых домов.