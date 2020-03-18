Алтайского бизнесмена будут судить за упавшие на девочку качели

В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело по факту получения травмы 11-летней девочкой при падении качелей, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошел в Рубцовске в октябре 2018 года. В процессе раскачки металлическая перекладина качели сорвалась вниз и конструкция упала на бок, придавив девочке ноги.

Директора компании, сделавшей качели, обвиняют в производстве продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«Обвиняемый с 2015 по 2017 год дал распоряжение работникам предприятия изготовить с целью последующего сбыта игровой комплекс для детей. Комплекс, предназначенный для установки во дворе, не соответствовал требованиям безопасности, в силу допущенных при его производстве недостатков», — рассказали в СК.

Осенью 2017 года в рамках муниципального контракта в одном из дворов обустроили детскую площадку, установив игровой комплекс.

В октябре 2018 года девочка качалась на качелях, когда металлическая перекладина сорвалась вниз. В результате ребенку был причинен тяжкий вред здоровью в виде перелома голени.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Уголовное дело направлено суд.