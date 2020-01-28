Алтайского чиновника заставили оплатить стоимость «подаренных» запчастей для трактора

Чиновник, работающий на территории Чарышского района, возместил в бюджет стоимость утраченного муниципального имущества, сообщает прокуратура Алтайского края.

Районной прокуратурой выявлено, что чиновник самовольно незаконно передал своему знакомому во временное пользование муниципальное имущество в виде запасных частей к трактору.

«Прокурором района чиновнику указано на необходимость возвращения данного имущество в казну, вместе с тем имущество в муниципальную казну не было возвращено ввиду его утраты», — рассказали в ведомстве.

В связи с тем, что действия должностного лица привели к утрате имущества, стоимость запчастей взыскана лично с чиновника.

Денежные средства добровольно возмещены в казну, отметили в прокуратуре.