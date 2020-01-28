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Жизнь

Алтайского чиновника заставили оплатить стоимость «подаренных» запчастей для трактора

Чиновник, работающий на территории Чарышского района, возместил в бюджет стоимость утраченного муниципального имущества, сообщает прокуратура Алтайского края.

Трактор. Ферма. Посевная.
Трактор. Ферма. Посевная.
СС0

Районной прокуратурой выявлено, что чиновник самовольно незаконно передал своему знакомому во временное пользование муниципальное имущество в виде запасных частей к трактору.

«Прокурором района чиновнику указано на необходимость возвращения данного имущество в казну, вместе с тем имущество в муниципальную казну не было возвращено ввиду его утраты», — рассказали в ведомстве.

В связи с тем, что действия должностного лица привели к утрате имущества, стоимость запчастей взыскана лично с чиновника.

Денежные средства добровольно возмещены в казну, отметили в прокуратуре.

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