Алтайского сельчанина ждет суд земной за летний интим с девочкой

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел летом 2021 года в одном из сел Краснощековского района.

«28-летний обвиняемый вступил в интимные отношения с 13-летней школьницей. Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию — это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла 14-летнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности», — рассказали в ведомстве.

Сельчанин вину признал. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за «половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста».

Ранее сообщили про другого жителя Алтая, который ответит за «половое сношение» с согласной школьницей.