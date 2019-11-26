Алтайского видеографа могут оштрафовать за съемку с квадрокоптера

Известный фотограф и видеограф Дмитрий Дудукин может попасть под административное преследование. Причиной стали видеоролики, снятые на квадрокоптер, сообщило «ФедералПресс».

Дудукин получил повестку от транспортной прокуратуры.

Мужчина отмечает, что ему «пригрозили» штрафом в размере 30 тыс. рублей, если сознается, или двумя по 50 тыс. рублей, если решит молчать. В итоге после длительной беседы ему вручили еще две повестки.

«В ответ на такой ультиматум я сказал, что ничего относительно обстоятельств съемки этого видео я не скажу. Не хочу об этом говорить и все», — сообщает фотограф.

По его словам, запрещенные объекты он не снимал и, скорее всего, речь идет о съемке горы Салоп в окрестностях села Турочак и с берега Бии.

Отметим, что с 27 сентября в России вступили в силу правила обязательной регистрации летающих аппаратов, пилот которых находится на удаленном расстоянии.

Пока неизвестно чем закончится дело, но дроны весом до трех килограмм необходимо регистрировать.