В ноябре 2019 года Алтайскому государственному институту культуры исполнится 45 лет. АГИК сегодня — современный, динамично развивающийся вуз, в котором классические традиции высшей школы сочетаются с новейшими образовательными технологиями. Институт осуществляет многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов в области культуры и искусств.

Программа юбилейных мероприятий включает интерактивную научную сессию «Гуманитарная наука и культура будущего», презентацию клуба ЮНЕСКО АГИК «Культурное наследие Алтая», открытие художественной выставки «ВУЗ#ТВОРЧЕСТВО#СТАРТ», театрализованно-танцевальное представление «Жизнь в танцевальном измерении», концерт выпускников АГИК «Мы расстались, но осталась наша музыка» и др.

26 ноября 2019 года состоится основное праздничное мероприятие — театрализованное представление «Души прекрасные порывы…», посвященное 45-летию основания института.

Алтайскому государственному институту культуры — 45 лет Архив АГИК

Поздравить сотрудников и студентов АГИК придет руководство Алтайского края и г. Барнаула, депутаты Государственной Думы РФ, председатели комитетов по культуре муниципальных образований Алтайского края, руководители краевых учреждений культуры, искусств и творческих коллективов, руководители Московского государственного института культуры, Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, Восточно-Сибирского государственного института культуры, вузов Алтайского края.

Алтайскому государственному институту культуры — 45 лет Архив АГИК

На сцену в этот день поднимутся творческие коллективы института: ансамбль народного танца «Сибирь» (художественный руководитель — доцент, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Молявко) исполнит «Сибирскую круговую» и казачью пляску «Варенька», ансамбль бального танца «Фокстрот» (художественный руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Светлана Темлянцева) — «Танцуем о любви» и «Самбу»; «Джаз» и «Современный драйв» покажет ансамбль современного танца «Вереск» (художественный руководитель — доцент Ольга Вернигора).

Алтайскому государственному институту культуры — 45 лет Архив АГИК

Лучшие концертные номера представят оркестр русских народных инструментов (дирижёр — доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Николай Серёгин), русский народный хор (художественный руководитель — кандидат педагогических наук Ольга Щербакова) и академический хор АГИК (художественный руководитель -Рафаэль Голямов), а также солисты и инструментальные дуэты музыкального факультета.

Праздничный подарок для сотрудников и студентов приготовили выпускники АГИК, которые работают в составе известных в Сибири коллективов. Перед зрителями выступят: фольклорная группа «Сказители Алтая» (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист Республики Алтай Владимир Кончев), мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края (художественный руководитель — доцент, Александр Афанасьев), вокальная группа культурного центра УВД по Алтайскому краю МВД России (художественный руководитель — Юлия Бергер) и др.

Вход на концерт по пригласительным билетам.