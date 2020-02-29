Власти Калининграда выставили требования к запаху кондукторов в общественном транспорте

В техзаданиях аукционов пассажирских перевозок власти города прописали требования к внешнему виду и запаху водителей и кондукторов, пишет «Новый Калининград».

С 1 марта водитель должен быть одет в соответствии с погодными условиями в однотонную сорочку (длинный\короткий рукав) и темные брюки/джинсы.

В летнее время, если температура воздуха свыше 25 градусов, водитель может находиться на рабочем месте в сорочке с коротким рукавом.

Обувь водителя должна быть с закрытым мысом и пяткой. Водитель не допускается к работе в домашней, пляжной, спецодежде и обуви. Одежда водителя всегда должна быть в чистом и опрятном состоянии. Также от него не должно пахнуть потом, чесноком, луком и алкоголем.

Схожие требования установлены к кондукторам. Кроме того, кондукторы должны носить именной бейдж и жилет с логотипом перевозчика.