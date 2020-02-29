Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Власти Калининграда выставили требования к запаху кондукторов в общественном транспорте

В техзаданиях аукционов пассажирских перевозок власти города прописали требования к внешнему виду и запаху водителей и кондукторов, пишет «Новый Калининград».

Кондуктор.
Кондуктор.
Михаил Хаустов

С 1 марта водитель должен быть одет в соответствии с погодными условиями в однотонную сорочку (длинный\короткий рукав) и темные брюки/джинсы.

В летнее время, если температура воздуха свыше 25 градусов, водитель может находиться на рабочем месте в сорочке с коротким рукавом.

Обувь водителя должна быть с закрытым мысом и пяткой. Водитель не допускается к работе в домашней, пляжной, спецодежде и обуви. Одежда водителя всегда должна быть в чистом и опрятном состоянии. Также от него не должно пахнуть потом, чесноком, луком и алкоголем.

Схожие требования установлены к кондукторам. Кроме того, кондукторы должны носить именной бейдж и жилет с логотипом перевозчика.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость