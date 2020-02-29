Алтайскую барсиху наградили за заслуги перед учеными и хорошее поведение

В начале 2019 года самку снежного барса камеры запечатлели с двумя уже довольно взрослыми детенышами. Сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Сайлюгемского национального парка назвали мамочку Ю-1.
Видимо, той же весной она вновь отправилась на поиски партнера, поскольку на кадрах этого года с фотоловушек ученые вновь увидели барсиху с двумя котятами примерно трехмесячного возраста.
Сайлюгемский парк сообщил, что поскольку «эта особь зарекомендовала себя только с положительных сторон: регулярно приносит потомство, добросовестно регистрируется на автоматические камеры», то «за многолетний труд и заслуги перед учеными было принято решение дать самке полноценное имя».
Имя для барсихи предлагали подписчики аккаунтов Всемирного фонда дикой природы. Поскольку Ю-1 обитает на территории долины Юнгура и встречается с самцом Юнчи, ее навали именем, в котором есть «Ю» — Юта.