Алтайскую больницу возглавил омский врач, со скандалом уволенный после смерти пациентки

Городскую больницу № 1 в Рубцовске возглавил Игорь Соколов, говорится на сайте медорганизации. В начале года его уволили с должности главного врача больницы в Омской области на фоне скандала со смертью пациентки, добавляет «Банкфакс».

Назначение Соколова на пост главного врача рубцовской больницы состоялось 8 сентября. В учреждении подтвердили, что ранее медик работал в Омской области.

Соколова уволили из Калачинской ЦРБ в начале марта после смерти 44-летней многодетной матери Елены Евсеевой, пишет РИА «Омск-информ». Женщину возили из одной больницы в другую и обратно.

Увольнение Игоря Соколова сопровождалось критикой со стороны губернатора области Александра Буркова.

«Виновные должны быть наказаны. И не просто уволены, а привлечены к ответственности. Чтобы не было такого, что мы сегодня руководителя увольняем, а он завтра всплывает в новом теплом месте, с высокой заработной платой. Раз мы приняли решение об увольнении и наказании, значит, должны нести ответственность», — заявлял Бурков.

По факту гибели пациентки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Получить информацию о движении этого дела не удалось.

Рубцовская горбольница № 1 в 2020 году сменила двух главных врачей. Сначала Андрей Макин возглавил учреждение после смерти бывшего руководителя Игоря Данилюка. Потом Макин стал главным врачом Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.