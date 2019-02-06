Алтайскую художницу жестоко оскорбили за отсутствия у нее глаза

Как сообщает телеканал 360, так давно Наталья переехала с мужем из Алтайского края в Санкт-Петербург. Девушка пишет картины по дереву, расписывает предметы интерьера и проводит онлайн-курсы живописи в школе «Картины киты».
В 2017 году из-за проблем со здоровьем медики приняли решение об удалении глаза девушки. Какое-то время Наталья носила протез, а затем в одной из немецких клиник ей поставили подвижный имплант. Своей историей художница делилась с подписчиками в своем аккаунте в Instagram.
Одна из клиенток Натальи написала ей в личные сообщения сообщение о том, что она отказывается от картины. После этого дама решила объяснить причины своего поступка. «Я не хочу вешать в комнату картину человека с физическими увечьями. <…> Все твое уродство, злоба на нормальных людей отразится на нашей прекрасной семье, нашей прекрасной картине!», — написала женщина.
«Если вы хотите отказаться, то не нужно писать мне про мое лицо, объяснять свои чувства. Просто откажитесь и все», — попросила своих клиентов Наталья.
Люди, возмущенные такой реакцией заказчицы, нашли аккаунт автора сообщений, стали троллить, также начали травить женщину с такой же фамилией, которая не была клиенткой Натальи, сообщает телеканал.
Самой художнице написали 50 оскорбительных сообщений в соцсетях и на телефон. Поэтому девушка удалила свою страничку в Instagram. Сейчас Наталья полностью почистила свой аккаунт от всех подробностей и делает профиль заново.