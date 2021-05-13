«Алтайвитамины» по решению суда вернут в бюджет страны почти 10 млн рублей

В 2017 году федеральное министерство заключило договор «Алтайвитаминами» на отладку производства лекарства против астмы сальбутамол в форме аэрозоля.
«Речь шла о своего рода гранте на 49,7 млн рублей, который выдавался в рамках постановления правительства РФ по кооперации вузов и производственных компаний. Партнером в проекте выступал АлтГУ, который выполнял основные „лабораторные“ функции. Бийская организация отвечала за переход к промышленному производству», — отмечает издание.
Во время процесса «Алтайвитамины» указали, что на реализацию проекта затратили все средства. Их перечислили университету как головному исполнителю проекта.
Экспертиза показала, что первые два этапа были выполнены полностью и без каких-либо нареканий со стороны Минобрануки: удалось достичь показателей по привлечению молодых ученых, студентов, аспирантов, препарат был разработан, получено два патента.
Проблема произошла на третьем этапе, где в работу должны были вступить"Алтайвитамины". Было изменено законодательство, в том числе по маркировке лекарств, к тому же оборудование в компании не позволило соблюсти требования договора по производительности.
Поэтому суд решил взыскать с организации средства, предусмотренные на эту часть проекта, а именно 9,7 млн рублей.