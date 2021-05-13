«Алтайвитамины» по решению суда вернут в бюджет страны почти 10 млн рублей

Арбитражный суд Алтайского края лишь частично удовлетворил иск Минобрнауки РФ. Ведомство просило обязать компанию «Алтайвитамины» вернуть 49,7 млн рублей по договору производства препарата против астмы, сообщает «Банкфакс».

В 2017 году федеральное министерство заключило договор «Алтайвитаминами» на отладку производства лекарства против астмы сальбутамол в форме аэрозоля.

«Речь шла о своего рода гранте на 49,7 млн рублей, который выдавался в рамках постановления правительства РФ по кооперации вузов и производственных компаний. Партнером в проекте выступал АлтГУ, который выполнял основные „лабораторные“ функции. Бийская организация отвечала за переход к промышленному производству», — отмечает издание.

Во время процесса «Алтайвитамины» указали, что на реализацию проекта затратили все средства. Их перечислили университету как головному исполнителю проекта.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

Экспертиза показала, что первые два этапа были выполнены полностью и без каких-либо нареканий со стороны Минобрануки: удалось достичь показателей по привлечению молодых ученых, студентов, аспирантов, препарат был разработан, получено два патента.

Проблема произошла на третьем этапе, где в работу должны были вступить"Алтайвитамины". Было изменено законодательство, в том числе по маркировке лекарств, к тому же оборудование в компании не позволило соблюсти требования договора по производительности.

Поэтому суд решил взыскать с организации средства, предусмотренные на эту часть проекта, а именно 9,7 млн рублей.