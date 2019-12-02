АлтГУ вошел в число ведущих вузов «Первой лиги» нового Национального агрегированного рейтинга университетов России

29 ноября 2019 года состоялась Презентация «Национального агрегированного рейтинга», созданного Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом «Аккредитация в образовании». Представил рейтинг Владимир Наводнов , д.т.н., проф., директор Национального аккредитационного центра.

Опорный Алтайский государственный университет получил высочайшую рейтинговую оценку, расположившись в высшей — «Первой лиге» ведущих университетов России. Всего в рейтинге оценен 721 вуз России, при этом в «Первую лигу» вошли только 38.

АлтГУ находится на одном уровне с университетами проекта повышения международной конкурентоспособности «5−100» — Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом, Дальневосточным федеральным университетом, Южно-Уральским государственным университетом, Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта, Сибирским федеральным университетом, Тюменским государственным университетом, а также такими сильнейшими вузами страны, как Московский политехнический университет и Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации.

При этом остальные вузы Алтайского края в данном рейтинге не смогли подняться выше второй лиги: best-edu.ru

Национальный агрегированный рейтинг Фото: АлтГУ

Рейтинг назван «агрегированным», т.к. был построен на основе результатов 8 ведущих национальных рейтингов, удовлетворяющих по утверждению составителей условиям публичности (открытый доступ), стабильности (не менее 3 лет), массовости (ранжированы не менее 100 вузов) и периодичности (составляется ежегодно):

Национальный рейтинг университетов — Интерфакс Рейтинги университетов RAEX Рейтинг Самые востребованные вузы России РИА «Россия-Сегодня» Рейтинг «Первая миссия» Рейтинг мониторинга эффективности вузов Рейтинг «Оценка качества образования» Рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации Рейтинг международное признание

По утверждению составителей рейтинга впервые был предложен новый подход к оценке деятельности всех вузов, основанный на принципе максимализации объективности за счет учета/агрегирования всех известных систем оценивания (как государственных, так и независимых) и впервые применен «мягкий» математический аппарат, позволяющий минимизировать недостатки отдельных систем оценивания.

Следует также отметить, высокой имидж опорного Алтайского государственного университета был отдельно оговорен составителями рейтинга в ходе презентации и вуз был представлен на слайдах на 26-ой позиции среди ведущих вузов России, входящих в тройку глобальных рейтингов.