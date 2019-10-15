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АлтГУ вошел в ТОП-30 вузов России в ведущем мировом рейтинге QS EECA 2020

Сегодня, 15 октября, британская компания Quacquarelli Symonds (QS) обнародовала результаты всемирно признанного рейтинга «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия».

АлтГУ
АлтГУ
Архив Алтайского государственного университета

В опубликованной части представлены 350 университетов мира, в том числе 105 лучших вузов России.

QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия
QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия
Архив Алтайского государственного университета

У опорного Алтайского государственного университета 142-я позиция в общем рейтинге и 28-я — среди вузов России. АлтГУ расположился в рейтинге среди группы участников федерального проекта глобальной конкурентоспособности «5−100» — Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ», Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, Сибирским федеральным университетом и Южно-уральским государственным национально-исследовательским университетом, опередив при этом 11 национальных исследовательских и 5 федеральных вузов России.

Экспертная оценка опирается на результаты опросов представителей академического и бизнес-сообществ. Учитывались также данные о соотношении преподавателей и студентов, количестве научных публикаций, индексах цитируемости, доле докторов наук в штате вуза, количестве иностранных преподавателей и иностранных студентов.

QS ежегодно публикует списки лучших высших учебных заведений как всего мира, так и отдельных государств и экономических регионов.

Рейтинги QS признаются одними из самых влиятельных в мире наряду с Academic Ranking of World Universities и the Times Higher Education World University Rankings.

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