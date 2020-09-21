Амазонка: российской стюардессой восхитились зарубежные пользователи соцсетей

На фото — экс-бортпроводница в ярко-оранжевом костюме, белых перчатках и пилотке. Волосы девушки заплетены в косу, а на руки надеты браслеты.
«Амазонка»,"Восхитительная", «Прекрасная», «Милая», «Чудесная форма», «До чего миловидная стюардесса», «Русские девушки — самые красивые на свете», «Самая стильная авиакомпания из всех, что я видел», — написали зарубежные комментаторы.
Стоит отметить, что девушка сейчас пилотирует гражданские лайнеры, пишет Lenta.ru.
Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, администраторы которого освещают жизнь членов экипажей по всему миру.