Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Амазонка: российской стюардессой восхитились зарубежные пользователи соцсетей

Бывшая российская стюардесса поделилась снимком в униформе и восхитила иностранных пользователей сети.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

На фото — экс-бортпроводница в ярко-оранжевом костюме, белых перчатках и пилотке. Волосы девушки заплетены в косу, а на руки надеты браслеты.

«Амазонка»,"Восхитительная", «Прекрасная», «Милая», «Чудесная форма», «До чего миловидная стюардесса», «Русские девушки — самые красивые на свете», «Самая стильная авиакомпания из всех, что я видел», — написали зарубежные комментаторы.

Стоит отметить, что девушка сейчас пилотирует гражданские лайнеры, пишет Lenta.ru.

Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, администраторы которого освещают жизнь членов экипажей по всему миру.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость