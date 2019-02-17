Американцы назвали лимон статусным продуктом для богатых русских

Лимоны являются престижным продуктом и показателем богатства в России, считает американская журналистка Лиззи Сакс, написавшая об этом в статье Forbes, сообщают « Известия ».

В своей статье Сакс пишет, что в России и странах Юго-Восточной Азии этот цитрус приобретают, «чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление».

Журналистка сделала такой вывод на основе беседы с представителем крупной калифорнийской компании Limoneira Гарольдом Эдвардсом. По его словам, россияне потребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем жители многих других стран мира.

«Не потому ли это, что они пьют много водки? Или потому, что они большие любители чая? Почему они едят так много лимонов?» — удивилась девушка.

Представитель Limoneira объяснил журналистке, что «богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни», так как этот продукт, по его мнению, является престижным в России.

Он добавил, что особый статус в России лимоны приобрели из-за неподходящих для их выращивания климатических условий.