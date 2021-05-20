Американец крайне удивился российским домофонам

Переехавший в Россию американец Джейкоб объяснил, что его удивило в российских домофонах. Об этом он написал в своем Дзен-канале, пишет Ruinfonews.ru.

Больше всего иностранца поразило то, что при звонке в домофон россияне обычно говорят «Я» и им сразу же открывают двери. А иногда даже ответа не нужно, человек поднимет трубку и сразу же разблокирует вход в подъезд.

«Если раньше я называл свое имя, а в Америке мог как-то упомянуть, кем я прихожусь хозяину дома, то сейчас, как и русские, в ответ на вопрос „Кто пришел?“ скажу „Я“. Казалось бы, простая незначительная деталь, но даже здесь можно заметить изменения, которые происходят со мной при жизни в России», — признается американец.

Также Джейкоб обратил внимание на тот факт, что российские почтальоны не имеют универсальный магнитный ключ от входной двери. В Америке курьеры либо имеют доступ в подъезд, либо оставляют посылки прямо у входа.

Подводя итог, в конце своей статьи американец задался вопросом, как же экстренные службы попадают в подъезд, не имея доступа туда. Читатели Дзен-канала успокоили Джейкоба, рассказав, что у российских врачей скорой помощи или пожарных есть спецключи.