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Жизнь

Американка нашла на дороге сумку с миллионом долларов

Жительница округа Кэролайн (штат Вирджиния) Эмили Шанц ехала на машине и увидела на обочине дороги большую необычную сумку. Женщина подумала, что это мешок с мусором, решила остановиться — выбросить его в положенном месте.

Доллары.
Доллары.
СС0

Внутри были пластиковые пакеты с надписью «кассовое хранилище» и логотипом почтовой службы. А в нескольких шагах от сумки нашла еще одну — точно такую же, с теми же пластиковыми пакетами, сообщает WTVR.

Женщина позвонила в полицию и рассказала о таинственной находке. Прибывшие на место копы установили, что сумки были наполнены деньгами — всего около одного миллиона долларов. Судя по всему, их потеряли сотрудники почты, перевозившие наличность. Однако что случилось на самом деле — полицейским еще предстоит выяснить, пишет mail.ru.

«Это было единственным правильным решением: мы не могли взять себе то, что нам не принадлежит», — сказала женщина журналистам.

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