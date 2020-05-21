Американка нашла на дороге сумку с миллионом долларов

Жительница округа Кэролайн (штат Вирджиния) Эмили Шанц ехала на машине и увидела на обочине дороги большую необычную сумку. Женщина подумала, что это мешок с мусором, решила остановиться — выбросить его в положенном месте.

Внутри были пластиковые пакеты с надписью «кассовое хранилище» и логотипом почтовой службы. А в нескольких шагах от сумки нашла еще одну — точно такую же, с теми же пластиковыми пакетами, сообщает WTVR.

This is (nearly) the craziest thing I've read this morning:



Caroline County family finds nearly $1M in cash in middle of road https://t.co/DsjZNvxQim — Sarah McCammon???? (@sarahmccammon) May 20, 2020

Женщина позвонила в полицию и рассказала о таинственной находке. Прибывшие на место копы установили, что сумки были наполнены деньгами — всего около одного миллиона долларов. Судя по всему, их потеряли сотрудники почты, перевозившие наличность. Однако что случилось на самом деле — полицейским еще предстоит выяснить, пишет mail.ru.