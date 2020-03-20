Американка несколько дней тщательно мыла руки куском сыра

Жительница штата Вашингтон по имени Майли поделилась забавной историей, которая приключилась с ней не так давно.

Девушка рассказала, что в течение нескольких дней тщательно мыла руки небольшим кусочком сыра чеддер.

Сыр она достала из холодильника чтобы перекусить после бурной вечеринки, но уснула, оставив его возле раковины на кухне.

На следующий день девушка решила, что желтый брусок — это мыло, которое обычно там и лежит.

В течение следующих нескольких дней она упорно мыла руки сыром и заподозрила неладное, лишь когда поняла, что «мыло» не пенится, пишет Irish Post.

Осознав свою ошибку, Майли решила посмеяться над собой и опубликовала на ресурсе фото того самого многострадального кусочка сыра, пишет mail.ru.

Наверное, девушке следовало бы перед мытьем рук сначала понюхать «мыло». Уж тогда бы она точно по запаху определила, что решила соблюсти гигиену отнюдь не моющее средство.