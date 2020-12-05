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Жизнь

Американка перечислила уникальные русские блюда

Автор блога на портале The Travel Кэти Мачадо из Нью-Йорка перечислила уникальные, на ее взгляд, блюда русской кухни.

Насыщенный борщ с багетом и «крафтовым» салом.
Насыщенный борщ с багетом и «крафтовым» салом.
Фото предоставлено рекламодателем

Мачадо отметила, что Россия — очень колоритная страна, а рецепты блюд передаются из поколения в поколение, пишет РИА «Новости».

Кэти составила свой список уникальных блюд. В нем оказались щи, борщ, окрошка, блины, каша, пельмени и вареники, котлеты по-киевски и селедка под шубой.

Щи блогер признала одним из основных супов и выделила несколько видов: кислые щи, со щавелем или свежей капустой.

А борщ американка назвала самым популярным супом: «Его все знают из-за глубокого пурпурно-розового оттенка, так как он готовится из свеклы и помидоров», — пояснила она.

Окрошка в ее интерпретации — это летний, холодный и сытный суп, насыщенный белком.

Восхитили ее и обычные блины, которые, в отличие от многих стран, в России едят вместе со многими другими продуктами: творогом, мясным фаршем, грибами и «даже капустой».

Котлеты по-киевски, по словам автора, хорошо известны благодаря своему вкусу, однако не все знают, что они происходят из России.

Последнее из перечисленного — салат с «довольно необычным названием»: селедка под шубой. Это блюдо вряд ли можно найти где-нибудь за пределами России, пишет она, однако те, кто его пробовал, знают, что название не должно сбивать с толку.

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