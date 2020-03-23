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24 марта
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Жизнь

Американка пришла в супермаркет за туалетной бумагой и родила

В американском городе Спрингфилд женщина родила в супермаркете, сообщает New York Post.

Беременность.
Беременность.
CC0

У беременной покупательницы отошли воды, когда она пришла в отдел туалетной бумаги в разгар ажиотажа, возникшего из-за COVID-19, пишет Lenta.Ru.

Медсестра и пожарные, оказавшиеся в магазине, помогли принять роды. А менеджер магазина натянула простыню, чтобы защитить женщину от чужих взглядов.

Через 45 минут роженицу и новорожденного забрала скорая помощь. Покупатели проводили их одобрительными криками.

Менеджер впоследствии рассказала, что позвонила женщине на следующий день и узнала, что и с ней, и с ребенком все в порядке.

Кто родился — мальчик или девочка — не сообщается.

Ажиотажный спрос на туалетную бумагу и продукты первой необходимости наблюдается во многих странах мира, включая Россию. Паники добавляют сообщения в соцсетях с фото опустевших полок магазинов и перегруженных продуктовых тележек.

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