Американка пришла в супермаркет за туалетной бумагой и родила

У беременной покупательницы отошли воды, когда она пришла в отдел туалетной бумаги в разгар ажиотажа, возникшего из-за COVID-19, пишет Lenta.Ru.
Медсестра и пожарные, оказавшиеся в магазине, помогли принять роды. А менеджер магазина натянула простыню, чтобы защитить женщину от чужих взглядов.
Через 45 минут роженицу и новорожденного забрала скорая помощь. Покупатели проводили их одобрительными криками.
Менеджер впоследствии рассказала, что позвонила женщине на следующий день и узнала, что и с ней, и с ребенком все в порядке.
Кто родился — мальчик или девочка — не сообщается.
Ажиотажный спрос на туалетную бумагу и продукты первой необходимости наблюдается во многих странах мира, включая Россию. Паники добавляют сообщения в соцсетях с фото опустевших полок магазинов и перегруженных продуктовых тележек.