Американская актриса получила по лицу от сирийцев в Москве

Американская актриса Линдси Лохан получила по лицу в Москве, когда приблизилась к семье с двумя детьми на улице — предположительно, сирийским беженцам, сообщает TMZ . Она транслировала происходящее в прямом эфире в своем аккаунте Instagram .

Голливудская звезда запустила видео и стала рассказывать своим подписчикам, что встретила на улице сирийских беженцев с двумя детьми. Она показала их своей аудитории. Мужчина и женщина сидели на улице с детьми у стены какого-то здания. Актриса решила, что они собираются продать детей, и заявила об этом в видео.

Лохан стала настойчиво расспрашивать людей по-английски, что они тут делают, и обвинять их в незаконной перевозке несовершеннолетних. Она обратилась к детям, пообещав, что будет идти за ними «вечно», чтобы «весь мир» увидел происходящее, пишет «Газета.ру».

Когда людям надоело это внимание, они решили уйти. Лохан шла за ними и кричала: «Вы разрушаете арабскую культуру!». Когда актриса попыталась подойти к одному из мальчиков и взять его за руку, его мать повернулась и дала ей оплеуху. Лохан вскрикнула от неожиданности и остановилась. Затем она появилась в кадре и, держась рукой за лицо, заявила: «Я, вроде как, в шоке сейчас, я, вроде как, очень напугана». Запись уже удалена из аккаунта актрисы.

Линдси Лохан начала сниматься в рекламе и кино с детства. Известна по фильмам «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Временно беременна», «Поцелуй на удачу», «Крутая Джорджия» и «Каньоны». Прерывала кинокарьеру из-за проблем законом: девушка сидела в тюрьме за употребление наркотиков и нарушение ПДД в пьяном виде.

Известна также тем, что встречалась с сыном российского олигарха, а после расставания с ним заявила, что он ее избивал. Сейчас актриса заявляет, что изучает ислам и арабскую культуру. За обновлениями в аккаунте артистки следят более 6,8 миллиона человек.