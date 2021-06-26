Американская разведка объяснила, почему считает НЛО угрозой нацбезопасности

Неопознанные летающие объекты (НЛО) могут доставлять проблемы для нацбезопасности Соединенных Штатов, говорится в опубликованном 25 июня докладе национальной разведки страны, пишут «Известия».

В первую очередь существует риск, что НЛО будут загромождать воздушное пространство и мешать летчикам, сказано в отчете.

«Неопознанные воздушные явления также могут представлять вызов в области национальной безопасности, если они являются платформами сбора информации иностранных противников или же если есть свидетельства, что потенциально противник разработал прорывную или революционную технологию», — отмечается в документе.

Нацразведка сообщает о 144 случаях предполагаемого НЛО, которые специалистам не удалось объяснить. Отмечается, что однозначных выводов о природе или намерениях этих явлений нет.

Специалисты подчеркивают, что в большинстве случаев объекты срывали заранее запланированную подготовку или другую военную деятельность США.

Разведка не обнаружила доказательств того, что воздушные объекты, наблюдаемые в последние годы летчиками морской авиации, — это инопланетные корабли. Предполагается, что они могут принадлежать России и Китаю.