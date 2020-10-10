Американским пластилином заделают космонавты отвертия в МКС

Россиянину Ивану Вагнеру в подмосковном центре управления полетом (ЦУП) посоветовали работать с герметиком американского производства в перчатках.
Конечно, этот «пластилин» сильно отличается от всем знакомого с детства.
Космонавты нашли два места, которые предстоит залепить. Их искали с помощью приборов, но не нашли. В итоге в модуле подвесили кусочки салфеток, которые указали на места утечек, пишет bfm.ru.
Утечка
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года.
В августе-сентябре 2020 год экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».