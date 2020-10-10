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Жизнь

Американским пластилином заделают космонавты отвертия в МКС

Экипаж МКС заделает возможные места утечки воздуха в отсеке российского модуля «Звезда» пластилином, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

Россиянину Ивану Вагнеру в подмосковном центре управления полетом (ЦУП) посоветовали работать с герметиком американского производства в перчатках.

Конечно, этот «пластилин» сильно отличается от всем знакомого с детства.

Космонавты нашли два места, которые предстоит залепить. Их искали с помощью приборов, но не нашли. В итоге в модуле подвесили кусочки салфеток, которые указали на места утечек, пишет bfm.ru.

Утечка

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года.

В августе-сентябре 2020 год экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

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