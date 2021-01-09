Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Американский астроном нашел доказательства пребывания инопланетян на Земле в 2017 году

Астроном из Гарвардского Университета Ави Леоб считает, что в 2017 году инопланетяне посещали нашу планету. Ученый опубликовал свою книгу «Инопланетяне: первый признак разумной жизни за пределами Земли», пишет «Экология регионов».

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

В книге астроном обращает внимание на противоречивую теорию о межзвездном объекте Оумуамуа, который впервые был замечен в 2017 году. Признанный астероидом, на самом деле этот объект может быть инопланетным зондом, который отправлен развитой внеземной цивилизацией.

Леоб говорит, что объект вовсе не астероид, поскольку он крайне быстро двигался по странной орбите и при этом не оставлял после себя никаких следов газа или космического мусора. Исследователь считает, что это неопровержимое доказательство существования передовой цивилизации, которая, возможно, уже посетила Землю.

Никогда в космическом пространстве астрономы не наблюдали ничего похожего, и Оумуамуа стал предметом обширных спекуляций на тему возможного наличия развитых цивилизаций.

В 2017 году сигарообразный объект вошел в Солнечную систему, находясь при этом на странной орбите и двигаясь с невероятно высокой скоростью. Она была настолько большой, что фактически бросала вызов гравитационному притяжению Солнца.

Идея Леоба заключается в том, что Оумуамуа может быть своеобразным световым парусом, движущимся в межзвездном пространстве в виде обломков передового технологического оборудования. Но не исключено, что это полностью работоспособный зонд, посланный инопланетным разумом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость