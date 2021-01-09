Американский астроном нашел доказательства пребывания инопланетян на Земле в 2017 году

В книге астроном обращает внимание на противоречивую теорию о межзвездном объекте Оумуамуа, который впервые был замечен в 2017 году. Признанный астероидом, на самом деле этот объект может быть инопланетным зондом, который отправлен развитой внеземной цивилизацией.
Леоб говорит, что объект вовсе не астероид, поскольку он крайне быстро двигался по странной орбите и при этом не оставлял после себя никаких следов газа или космического мусора. Исследователь считает, что это неопровержимое доказательство существования передовой цивилизации, которая, возможно, уже посетила Землю.
Никогда в космическом пространстве астрономы не наблюдали ничего похожего, и Оумуамуа стал предметом обширных спекуляций на тему возможного наличия развитых цивилизаций.
В 2017 году сигарообразный объект вошел в Солнечную систему, находясь при этом на странной орбите и двигаясь с невероятно высокой скоростью. Она была настолько большой, что фактически бросала вызов гравитационному притяжению Солнца.
Идея Леоба заключается в том, что Оумуамуа может быть своеобразным световым парусом, движущимся в межзвездном пространстве в виде обломков передового технологического оборудования. Но не исключено, что это полностью работоспособный зонд, посланный инопланетным разумом.