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Жизнь
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Американский миллиардер показал, как работает унитаз будущего без воды

Один из самых богатых людей на планете представил «унитаз будущего». Инновационное сантехническое устройство может работать без воды и подключения к канализации, а человеческие отходы будут перерабатываться в удобрения с помощью химикатов.

Унитаз с инсталляцией.
Унитаз с инсталляцией.
из открытых источников в интернете

Для демонстрации унитаза Билл Гейтс вышел на сцену специализированной выставки в Китае со стеклянной банкой: «Вы можете догадаться, что находится внутри — да, вы правы — это человеческие фекалии».

Миллиардер отметил, что в таком количестве могут содержаться до 200 триллионов ротавирусных клеток и 100 тысяч яиц паразитического червя. Новый унитаз будет использовать несколько видов химикатов, чтобы переработать отходы в удобрение, пишет bfm.ru.

«Это не открытие термоядерного управляемого синтеза. Все равно это возобновляемая энергия, возобновляемые источники тепла, это очень современная, „зеленая“ технология, которая сейчас будет развиваться очень бурно», — так прокомментировал работу представленного «унитаза будущего» профессор, доктор технических наук Александр Луканин.

По словам Гейтса, новые унитазы обойдутся потребителям в 500 долларов за штуку. Домохозяйки будут также активно ставить себе устройства с химикатами, как в конце XX века покупали компьютеры от Microsoft, уверен создатель унитаза.

Комментаторы в микроблоге миллиардера пишут, что эти унитазы были первоначально разработаны для военнослужащих, находящихся в отдаленных пограничных районах.

Соцсети не удержались от шуток про операционную систему Windows и содержимое банки, с которой Гейтс пришел на презентацию унитаза.

Тем не менее проблема, которой занимался эти годы Билл Гейтс и фонд, созданный на его деньги, на самом деле актуальна. Впрочем, как и всемирная проблема утилизации отходов, пишет «РГ».

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