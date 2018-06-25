Ученые рассказали, какая опасность подстерегает людей в общественных туалетах

Наибольшую опасность для здоровья человека в общественном туалете представляют любые предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди, а также те, куда попадают брызги при смывании унитаза, пишет научное издание Conversation.
На кранах в раковине, мыльнице и устройстве подачи бумажных полотенец обычно находится чрезмерное количество бактерий, которые могут навредить здоровью человека, сообщает издание. Люди пользуются этими предметами непосредственно после того, как справляют нужду, поэтому на них постоянно скапливаются микробы.
Также особенно грязными становятся дверные ручки, поскольку не каждый посетитель уборной моет руки. Чтобы снизить риск заражения, рекомендуют закрывать кран и открывать дверь туалета с помощью бумажного полотенца и салфетки.
Само сидение унитаза не опасно для здоровья, и риск заражения кишечной инфекцией крайне минимальный, поскольку основные пути попадания бактерий в организм человека — через руки в рот. Больше всего микробов находится на полу, двери и держателе туалетной бумаги в кабинке, поскольку именно туда попадают брызги при смывании унитаза. Рекомендует быстрее покидать кабинку после справления нужды, пишет РИА Новости.
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