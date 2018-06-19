Ученые рассказали, какую опасность представляет молоко в пакетах и пластиковых бутылках

Молоко, продающееся в полиэтиленовых пакетах или пластиковых бутылках, опасно для здоровья — к таким неутешительным выводам пришли пермские ученые.
Исследование Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью показало, что пластиковая упаковка выделяет в молоко фталаты — токсичные вещества, представляющие угрозу для человека. Накапливаясь в организме, они представляют "неприемлемый риск" для печени и эндокринной системы, сообщает Life.
Фталаты используются при производстве пластмасс для придания прочности и гибкости еще с 30-х годов прошлого века, говорится в исследовании. Для подтверждения своей теории ученые проверили 25 проб молока из пластиковых бутылок и пакетов на наличие фталатов, пишет ura.ru. Выяснилось, что почти в 60% проб молока из пакетов и в 40% проб из бутылок присутствуют опасные вещества. При этом в жирном молоке фталатов больше всего.
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