Ученые рассказали, какую опасность представляет молоко в пакетах и пластиковых бутылках

Исследование Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью показало, что пластиковая упаковка выделяет в молоко фталаты — токсичные вещества, представляющие угрозу для человека. Накапливаясь в организме, они представляют "неприемлемый риск" для печени и эндокринной системы, сообщает Life.

Фталаты используются при производстве пластмасс для придания прочности и гибкости еще с 30-х годов прошлого века, говорится в исследовании. Для подтверждения своей теории ученые проверили 25 проб молока из пластиковых бутылок и пакетов на наличие фталатов, пишет ura.ru. Выяснилось, что почти в 60% проб молока из пакетов и в 40% проб из бутылок присутствуют опасные вещества. При этом в жирном молоке фталатов больше всего.