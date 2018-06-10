В Алтайский край не пустили более тонны сгущенки

Алтайские пограничники обнаружили 1190 кг сгущенного молока, которое везли в Барнаул без необходимых ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукции.
Инцидент произошел 4 июня. О нем сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю.
Более тонны сгущённого молока, произведенного в Белоруссии, везли из Казахстана. Поскольку перевозчик не смог предоставить необходимые документы, груз возвратили на территорию Республики Казахстан.
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