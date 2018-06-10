В Алтайский край не пустили более тонны сгущенки

Инцидент произошел 4 июня. О нем сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю.

Более тонны сгущённого молока, произведенного в Белоруссии, везли из Казахстана. Поскольку перевозчик не смог предоставить необходимые документы, груз возвратили на территорию Республики Казахстан.