В Алтайский край не пустили более тонны сгущенки

Сегодня, 15:14.
Происшествия

Алтайские пограничники обнаружили 1190 кг сгущенного молока, которое везли в Барнаул без необходимых ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Сгущенное молоко.
Сгущенное молоко. Фото: ССО.

Инцидент произошел 4 июня. О нем сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю. 

Более тонны сгущённого молока, произведенного в Белоруссии, везли из Казахстана. Поскольку перевозчик не смог предоставить необходимые документы, груз возвратили на территорию Республики Казахстан. 

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