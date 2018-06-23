Ученые узнали, почему для алкоголиков водка вкуснее сахара

"Когда у человека формируется зависимость, он обычно хорошо осознает, что увлечение спиртным или наркотиками вредит ему и, скорее всего, послужит причиной его смерти. При этом он ничего не может поделать с этой проблемой — что-то ломается в его мозге, он теряет силу воли", — рассказывает Маркус Хайлиг из Швеции.

Алкогольный дрейф

Хайлиг и его коллеги поняли, где происходит эта поломка. И нашли способ ее исправить, когда изучали другую проблему, связанную со спиртным, — изменение пищевых предпочтений животных и людей-алкоголиков.

Те, кто знаком с сильно пьющими людьми, часто замечают, что увлечение выпивкой ведет к почти полному отказу от пищи.

Недавно ученые выяснили, что это происходит потому, что мозг алкоголиков начинает воспринимать спиртное в качестве нормальной еды, предпочитая его остальной пище. Это открытие натолкнуло команду Хайлига на мысль о том, что формирование зависимости может быть связано не только с неограниченным доступом к спиртному или наркотикам, но и с определенными изменениями в работе пищевых центров мозга.

Они проверили эту идею, наблюдая за крысами, которых предварительно научили пить раствор спирта, нажимая на рычаг в клетке. Когда грызуны стали алкоголиками, ученые предложили им альтернативу — воду с большим количеством сахарина (бескалорийного аналога сахара).

Выключатель воли

Большинство животных при возможности практически сразу переходят на сладкую воду. Однако примерно 10-12% продолжают употреблять спирт. Это число совпадает с количеством людей, приобретающих зависимость после серии попоек или продолжительного употребления тяжелых наркотиков.

И вот, изучая мозг крыс-алкоголиков, ученые обратили внимание на изменения в работе генов в нервных клетках, расположенных в центрах вкуса, удовольствия и эмоций.

Биологи проверили, что произойдет, если заблокировать или принудительно включить ген GAT-3. Результаты оказались потрясающими: отключение GAT-3 превратило нормальных крыс в алкоголиков и заставило их пить раствор спирта вместо сиропа, а активизация гена, наоборот, избавила вторую группу грызунов от зависимости.