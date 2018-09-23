Американский пенсионер зарабатывает деньги, убаюкивая котиков

Пенсионер помогает вернуться к нормальной жизни кошкам, с которыми раньше жестоко обращались. Животные проводят с пожилым работником приюта много времени и перестают бояться людей.
Затем кошкам находят новый дом.
Бывший учитель испанского языка, 75-летний американец Терри Лурмен на пенсии стал работать в приюте для животных. В его обязанности входит спать на диване рядом с котами, сообщает sputniknews-uz.com.
Пенсионер помогает вернуться к нормальной жизни кошкам, с которыми раньше жестоко обращались. Животные проводят с пожилым работником приюта много времени и перестают бояться людей.
Затем кошкам находят новый дом.
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