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Американский пенсионер зарабатывает деньги, убаюкивая котиков

Бывший учитель испанского языка, 75-летний американец Терри Лурмен на пенсии стал работать в приюте для животных. В его обязанности входит спать на диване рядом с котами, сообщает sputniknews-uz.com.

Кот. Лапки
Кот. Лапки
СС0

Пенсионер помогает вернуться к нормальной жизни кошкам, с которыми раньше жестоко обращались. Животные проводят с пожилым работником приюта много времени и перестают бояться людей.

Затем кошкам находят новый дом.

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