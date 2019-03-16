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Жизнь

Американский самолет имитировал бомбардировку Балтийского флота у границ России

У границ России в районе Балтики засекли стратегический бомбардировщик американских ВВС Boeing B-52H Stratofortress. Самолет выполнял маневры, сообщил в своем Twitter мониторинговый портал PlaneRadar.

Балтийское море, лодки, Калининград.
Балтийское море, лодки, Калининград.
gov39.ru

Инцидент произошел в 16.25 по московскому времени. Stratofortress выполнил имитацию бомбардировки Балтийского флота. Этот бомбардировщик способен нести ядерное и высокоточное оружие.

В Минобороны России заявили, что самолет В-52 ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря. Он не приближался к российским границам ближе чем на 150 км. После того, как дежурные средства российских ПВО взяли американский летательный аппарат на сопровождение, он развернулся и улетел.

Также PlaneRadar сообщил о разведывательном полете противолодочного самолета ВВС США Boeing P-8A Poseidon вдоль черноморского побережья России. Кроме того, 15 марта в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили американский самолет ОС-135, который провел там ночь.

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