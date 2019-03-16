Американский самолет имитировал бомбардировку Балтийского флота у границ России

Инцидент произошел в 16.25 по московскому времени. Stratofortress выполнил имитацию бомбардировки Балтийского флота. Этот бомбардировщик способен нести ядерное и высокоточное оружие.
16:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 марта 2019 г.
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США????????, бортовой номер 61-0009, имитация бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/yzSJIWjXCk
В Минобороны России заявили, что самолет В-52 ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря. Он не приближался к российским границам ближе чем на 150 км. После того, как дежурные средства российских ПВО взяли американский летательный аппарат на сопровождение, он развернулся и улетел.
Также PlaneRadar сообщил о разведывательном полете противолодочного самолета ВВС США Boeing P-8A Poseidon вдоль черноморского побережья России. Кроме того, 15 марта в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили американский самолет ОС-135, который провел там ночь.