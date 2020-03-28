Американский спецназовец рассказал, как достойно пережить пандемию

Американский эксперт по выживанию, бывший командир спецназа Микел Хок рассказал, как правильно подойти к подготовке к вынужденной изоляции и пережить ее достойно, сообщает РИА «Новости».

«При вас должен быть запас на один день, на три дня — в рюкзаке, на неделю — в машине или лодке, а дома — на месяц», — считает Микел. Он и сам придерживается этого правила. Основное, что необходимо всегда иметь под рукой — еда, вода, топливо и укрытие, а также связь, лекарства, навигационное устройство и средства безопасности.

Эксперт держит дома запасы для своей семьи на период 30−45 дней. Эксперт подчеркнул, что запасать нужно то, что вам действительно необходимо. Однако не стоит забывать о таких важных вещах, как медицинские препараты, чистящие средства и о том, что поможет обеспечить безопасность.

Например, на фоне пандемии коронавируса в Америке вырос спрос на оружие. В оружейных магазинах по всей стране выстроились очереди, а прилавки заметно опустели.

Как подчеркивают профессионалы в сфере выживания из компании US Safe Room, в экстренных условиях главное — подойти к подготовке к экстренной ситуации необходимо обеспечить укрытие свежей бутилированной водой, предметами личной гигиены, нижним бельем, теплой одеждой и одеялами. Эксперты по выживанию также напоминают заранее позаботится о корме для питомцев, приготовить радиоприемник, блокнот, ручку, игральные карты и настольные игры, чтобы не заскучать во время экстренной ситуации.

Лекарством от скуки в дни вынужденного карантина бывший спецназовец считает возможность самосовершенствования. «Всегда есть, чем заняться: сделать зарядку, убраться, поучиться, отдохнуть, поиграть. Главное, используйте свое время разумно и всегда работайте над совершенствованием своих навыков, знаний и понимания ситуации. Как и в любой другой ситуации старайтесь добиться лучших результатов в каждый отдельный момент день за днем. Сохраняйте спокойствие, ясный рассудок, хорошее расположение духа и выживайте с достоинством», — советует он.