Американцев напугало заявление Пентагона о ядерной войне

В официальном заявлении говорится о том, что в настоящее время спектр конфликтов не является ни линейным, ни предсказуемым.
«Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», — цитирует сообщение Пентагона РИА Новости.
Пользователи сети активно начали комментировать эти слова.
Кто-то спрашивает: «Что это вообще значит?». Один из пользователей просто написал: «Не начинайте Третью мировую войну, спасибо».
Еще один представитель сетевого сообщества задался вопросом, не взломан ли аккаунт Пентагона, назвав сообщение «леденящим душу «превью».
Накануне глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард выразил обеспокоенность неопределенностью относительно масштабов и расположения ядерного арсенала России.