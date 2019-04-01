Американцы пришли в ужас от любви россиян к кровавым баточикам

Журналисты американского интернет-ресурса Munchies Vice опубликовали расследование «Как Россия полюбила сладкие кровавые батончики», посвященное гематогену. Авторы пришли в ужас от идеи производить биодобавки из натуральной крови и кормить ими детей.

«Гематоген — продукт, рожденный бережливостью, прагматизмом, централизованным тоталитарным производством и распределением, в отличие от американских биодобавок, выделенных из натуральных продуктов или синтетически произведенных в лаборатории», — резюмируют авторы.

Они пришли к выводу, что «кровавый батончик» должен был заменить советским гражданам более дорогой и, по их мнению, недоступный шоколад, пишет ura.ru.

Страхи журналистов развеяли специалисты, которые назвали гематоген полезным продуктом.

«Натуральная добавка из крови усваивается лучше, чем железо в таблетках», — пояснил гематолог Томас ДеЛугери.

Гематоген был изобретен в конце XIX века в Швейцарии как лекарство от анемии. В СССР он появился после революции 1917 года. Полезную добавку включали как в детское питание, так и в военный рацион солдат Красной Армии.