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Жизнь

Американцы устроили массовые протесты с требованием отменить карантин

В нескольких штатах США прошли массовые протестные акции. Люди требуют отменить карантинные меры, введенные из-за коронавируса, сообщают «Известия».

Акции протеста против Дональда Трампа 21 января
Акции протеста против Дональда Трампа 21 января
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Волна протестов прошлась по улицам в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.

16 апреля был опубликован план Трампа о постепенном открытии страны и поэтапном снятии ограничительных мер в 29 штатах. Для перехода на ослабленный режим власти регионов должны зафиксировать снижение числа подтвержденных случаев COVID-19 в течение двух недель.

Трамп предложил губернаторам самим принимать решения о снятии ограничений. Первым таким штатом стал Техас. С 24 апреля это же планируют сделать в Монтане.

С 1 мая свою работу возобновят предприятия в Огайо, Северной Дакоте и Айдахо.

По данным на 19 апреля в США коронавирусом болеют больше 732 тыс. человек, умерли больше 38 тыс. жителей. Америка сейчас занимает первое место в мире по количеству инфицированных и умерших.

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