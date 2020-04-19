Американцы устроили массовые протесты с требованием отменить карантин

Волна протестов прошлась по улицам в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.
16 апреля был опубликован план Трампа о постепенном открытии страны и поэтапном снятии ограничительных мер в 29 штатах. Для перехода на ослабленный режим власти регионов должны зафиксировать снижение числа подтвержденных случаев COVID-19 в течение двух недель.
Трамп предложил губернаторам самим принимать решения о снятии ограничений. Первым таким штатом стал Техас. С 24 апреля это же планируют сделать в Монтане.
С 1 мая свою работу возобновят предприятия в Огайо, Северной Дакоте и Айдахо.
По данным на 19 апреля в США коронавирусом болеют больше 732 тыс. человек, умерли больше 38 тыс. жителей. Америка сейчас занимает первое место в мире по количеству инфицированных и умерших.