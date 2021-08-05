Американцы в Сибири. За что журналист из США Джордж Кеннан еще в XIX веке полюбил Алтай

В конце XIX века два американца — фотограф Джордж Фрост и журналист-публицист Джордж Кеннан отправились в свое знаменитое путешествие по Сибири с целью изучения политической ссылки и облика русского революционера и написания об этом книги. Ее 20 раз издали в США, а в России запретили. Подробнее — в материале altapess.ru.

Джорджа Кеннана в Россию привели интересные обстоятельства. В начале 80-х между ним и сотрудником американского консульства Амстронгом в газетах возник спор, связанный с борьбой народовольцев в России и убийством Александра II.

Амстронг критиковал неоправданную жестокость царских властей ко всем инакомыслящим и политическим противникам. Кеннан, недавно вернувшийся из первого путешествия по России, говорил, что «вполне на стороне правительства», а также «Сибирь вовсе не такая страшная страна».

Газетная шумиха привлекла американское общество. Этим решил воспользоваться влиятельный американский журнал «Сенчури». Редакция предложила спонсировать поездку Кеннана и Фроста в Сибирь для изучения политической ссылки и облика русского революционера.

Так началось знаменитое путешествие двух Джорджей. Их путь лежал через Екатеринбург-Тюмень-Омск-Семипалатинск-Барнаул-Томск-Иркутск до Карских рудников.

Историю путешествия они описали в серии статей, изданных в США в 1891 году отдельным выпуском под названием «Сибирь и система ссылки» с иллюстрациями Фроста.

Джордж Кеннан. wikipedia.org.

Книгу перевели на все европейские языки, она издавалась пять раз в Болгарии, четыре — в Германии, двадцать раз в США. В России книга была запрещена до 1905 года, а Кеннану закрыт въезд.

В книге автор представил обстоятельный отчет об увиденном в Сибири. Кеннан описал 27 городов и несколько сотен политических «преступников».

Когда в августе 1886 года Кеннан вернулся в США, за ним по трапу корабля несли три чемодана — полевой архив, собранный в Сибири. В нем были тюремные дневники, заметки политических ссыльных, письма заключенных и фотографии.

После поездки Кеннан опубликовал не только громадный фактический материал по истории революционного движения и политической ссылки в Сибири, но и коренным образом изменил отношение к самодержавному политическому строю России.

Самые теплые воспоминания о сибирском путешествии Кеннан посвятил красоте алтайских гор: «Не многие страницы моего сибирского дневника возбуждают во мне столько приятных воспоминаний, как те, в которых я описал мою поездку и пребывание в алтайских горах… если бы мы приехали в Сибирь ради удовольствия, то мы, наверное, провели бы все лето в этом очаровательном уголку, так как нигде в мире нельзя было бы найти прелестнее места, чтобы провести лето».

Источник: «Страницы истории Алтая», 1995 г.