Амфитеатр и фонтан. Как изменятся барнаульские парки в 2023 году

Город с затаенным дыханием следит за восстановлением парков «Изумрудный» и «Юбилейный». В 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» и нацпроекта «Жилье и городская среда» перемены ждут еще и «Центральный». В мэрии обсудили, что предстоит сделать на каждом из объектов, и рассказали, что нужно сделать, чтобы работы начались вовремя.

Финальные штрихи

В этом году в рамках четвертого этапа в парке «Изумрудный» завершат основные работы по благоустройству, рассказал руководитель учреждения «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев.

Рабочие обновят входные группы и ограждения вокруг территории. Продолжат благоустраивать и освещать пешеходные дорожки. А внутри парка построят амфитеатр на 150 человек. Также восстановят исторический Томский тракт. Со стороны Сибирского проспекта гости парка смогут оставлять свои автомобили.

Планы по реконструкции городских парков Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

На все эти работы предусмотрено около 100 млн рублей. Готовый проект проверяют на то, достоверно ли определили сметную стоимость.

Во время предыдущих трех этапов благоустройства парка «Изумрудный», на его территории построили пешеходные и велосипедные дорожки, беседки для отдыха, площадки для игр и спорта, восстановили центральную аллею и пруд, провели освещение, установили сцену, новые малые архитектурные формы, скамейки и урны.

Планы по реконструкции городских парков Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Деревья и освещение

Главным в перечне работ по восстановлению парка «Юбилейный» в 2023 году станет обустройство вело-беговой дорожки длиной более 3,6 километра. Кроме того, здесь также планируют наладить пешеходные связи, установить освещение, видеонаблюдение, урны, скамейки и туалетный модуль.

На все эти цели выделили более 100 млн рублей. Данный проект, как и в случае с проектом парка «Изумрудный», уже проверяют на достоверность сметной стоимости.

Парк «Центральный» тоже не оставят без освещения и видеонаблюдения. Кроме этого, на его территории еще отремонтируют пешеходные дорожки и фонтан, а также высадят деревья.

Всего в 2023 году на благоустройство общественных территорий Барнаула из всех уровней бюджета выделили более 300 млн рублей.

Планы по реконструкции городских парков Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Чтобы своевременно объявить конкурсные процедуры на выполнение работ, необходимо держать на контроле подготовку документации по каждому объекту, подчеркнул заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

В совещании также приняли участие представители управления имущественных отношений Алтайского края, специалисты профильного комитета и проектировщики.