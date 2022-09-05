5 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Амур-мур-мур. Чиновники мечтают об увеличении популяции редкого хищника в России

В Минприроды заявили о возможном увеличении популяции амурских тигров, заявил глава ведомства Александр Козлов РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Амба - дух тайги. Амурский тигр, самый крупный подвид.
Амба - дух тайги. Амурский тигр, самый крупный подвид.
Pixabay.com

Популяция амурских тигров в России останется стабильной и вырастет, поскольку системная работа по их сохранению продолжается.

Ранее на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке подвели итоги по результатам сплошного учета.

В России обитают порядка 750 амурских тигров, в том числе детенышей.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу и считается одним из самых редких хищников на планете.

В России амурский тигр обитает на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость