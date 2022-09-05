Амур-мур-мур. Чиновники мечтают об увеличении популяции редкого хищника в России

В Минприроды заявили о возможном увеличении популяции амурских тигров, заявил глава ведомства Александр Козлов РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Популяция амурских тигров в России останется стабильной и вырастет, поскольку системная работа по их сохранению продолжается.

Ранее на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке подвели итоги по результатам сплошного учета.

В России обитают порядка 750 амурских тигров, в том числе детенышей.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу и считается одним из самых редких хищников на планете.

В России амурский тигр обитает на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.