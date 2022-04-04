4 апреля
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Жизнь

Аналитики оценили демографическую ситуацию в Алтайском крае как особо сложную

Алтайский край занял 68 (из 85) место в рейтинге регионов по демографической ситуации, гласят данные РИА Новости.

Ковид. Врачи.
Ковид. Врачи.
Дмитрий Лямзин.

С 2019 по 2021 год Алтайский край лишился 2,77% жителей. На 1 января 2022 года численность населения в регионе составила 2,26 млн человек. Естественная убыль — 54,19 тыс. человек, миграционный отток — 10,11 тыс. человек.

Край вошел в число 34 субъектов, где общее снижение численности населения наблюдалось как за счет превышения смертности над рождаемостью, так и миграционного оттока. Авторы исследования назвали это «особо сложной ситуацией».

За последние три года численность населения выросла только в 20 российских регионах. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Чечне, минимальный — в Кабардино-Балкарии, Калужской области и Москве.

Специалисты говорят, что наибольший вклад в негативные демографические тенденции внес 2021 год, когда естественная убыль населения превысила миллион человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза.

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