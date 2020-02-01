Аналитики предрекли США «газовый армагедон»

США предсказали «газовый армагеддон» из-за перенасыщения глобального рынка и падения спроса на топливо, сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg .

Аналитики отмечают, что производители газа в США смогли значительно укрепить свои позиции благодаря начавшемуся в начале 2010-х годов сланцевому буму. Но в настоящее время они сталкиваются с проблемами при экспорте товара. Причины в конкуренции со стороны других поставщиков, теплых зимах, а следовательно и заполненных газом хранилищах у европейских потребителей.

«Теплые зимы приближают газмагеддон», — заявили аналитики Bank of America в своем докладе.

Специалисты предполагают, что из-за всех перечисленных факторов экспорт может стать невыгодным для американских добытчиков.