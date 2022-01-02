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Жизнь

Аналитики вычислили индекс самочувствия работников в Алтайском крае

Жители Алтайского края чувствуют себя более уверенно на рынке труда в конце 2021 года, чем россияне в целом, сообщила служба исследований hh.ru.

Женщина. Офис.
Женщина. Офис.
СС0

Среди регионов России наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают соискатели из Москвы, Московской области и Центрального федерального округа.

Наиболее уверенно относительно других себя чувствуют соискатели в Сибири и на Дальнем Востоке.

Среди сибирских соискателей сохранился положительный индекс настроения (0,02). Это означает, что работники из сибирских регионов, в том числе из Алтайского края, не видят серьезной угрозы увольнения на текущем месте работы и позитивно оценивают свои шансы в трудоустройстве.

По России значение индекса самочувствия в третьем квартале 2021 года впервые с 2015 года преодолело нулевую отметку и стало положительным (0,02), однако, под конец года вновь наблюдалось его снижение.

Наиболее выраженный негативный окрас настроения имеют соискатели из банковского сектора, юристы и специалисты из сферы развлечений и медиа.

Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели из сферы продаж, строители и специалисты по недвижимости, а также медики и кадры из ресторанно-гостиничного направления.

Ранее Алтайский край оценили по привлекательности рынка труда для пенсионеров.

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